Handyvertrag: MegaSIM Unlimited vs. 1&1 Unlimited On Demand – Welcher lohnt sich?

Wer auf der Suche nach einem Handyvertrag mit unbegrenztem Datenvolumen ist, wird schnell auf MegaSIM Unlimited und 1&1 Unlimited On Demand stoßen. Beide Tarife bieten unlimitiertes Datenvolumen, doch es gibt einige Unterschiede.

MegaSIM Unlimited ist ein Handyvertrag mit Drosselung ab TÄGLICH 10GB, was bedeutet, dass du mit voller Geschwindigkeit surfen kannst und nach 10GB kostenlos die Drosselung in 2GB-Schritten aufheben kannst.. Besonders für Streaming, Gaming oder mobiles Arbeiten ist dieser Tarif ideal.

1&1 Unlimited On Demand bietet ebenfalls unbegrenztes Datenvolumen, jedoch mit einer flexiblen Preisgestaltung. Je nach Bedarf kannst du die Geschwindigkeit anpassen und damit die Kosten deines Handyvertrags steuern.

Ob MegaSIM Unlimited oder 1&1 Unlimited On Demand – die Wahl des richtigen Handyvertrags hängt von deinem Nutzungsverhalten ab. Wer stets maximale Geschwindigkeit benötigt, ist mit MegaSIM besser beraten, während 1&1 eine flexible Alternative für preisbewusste Nutzer bietet.



Für mobile Dauer-Surfer empfiehlt sich der günstigste Tarif – der 1&1 Unlimited ab 9,99€ selbst hier kann man (Stand 15.02.2025) unbegrenzt seinen Traffic per App oder SMS um jeweils kostenlos beliebig oft um 1GB erweitern (wenn man die monatlichen 50GB überschritten hat).



Für Dauer-Surfer, die von Beginn an mehr wollen, lohnt sicher Tarif von MegaSim/Telefonica – hier hat man täglich 10GB nutzen, kann aber auch unbegrenzt in 2GB-Schritten erweitern und man wird nur auf 300kb/s gedrosselt. Man kann aber in beiden Tarifen kostenlos und beliebig oft die Drosselung per SMS aufhaben (bei 1und1 auch per App).



Infos: Stand 15.02.2025

